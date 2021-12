‘Wag magdasal sa mga pari, deretso kay God – Duterte

Sa halip na mangumpisal at humiling ng tulong-panalangin sa mga pari, hinikayat ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga residente ng Leyte na direktang magdasal sa Diyos para sa patnubay mula sa sinapit nilang trahedya sa bagyong ‘Odette’.

Ayon sa pangulo, ipagdarasal niya sa Diyos na tulungan ang mga Leyteños na makabawi sa pinsalang dulot ng bagyo gayundin na pagkalooban ng lakas ang mga biktimang nawalan ng mahal sa buhay dahil sa pananalasa ng bagyo.

Sinabi ito ng pangulo nang bumisita siya sa Maasin City, Southern Leyte noong Sabado para personal niyang makita ang epekto ng pananalasa ng bagyo noong nakaraang linggo.

“Ang hiling ko sa Diyos, ilayo Niya sana kayo sa panganib na dala ng mga darating pang bagyo,” anang pangulo.

Naniniwala siyang magiging epektibo rin ang dasal ng mga taga-Leyte kung direkta nila itong idadalangin sa Diyos at hindi na idaraan pa sa pari.

“Maybe when you Leyteños pray, you pray to the priest. Don’t pray to the priest, pray directly to God,” anang pangulo.

Hindi umano dapat paniwalaan ang mga pari dahil maaari namang manalangin ng direkta sa Diyos kahit nasa loob pa ng simbahan o saan mang lugar. (Mia Billones)