‘Wag lumabas ng bahay – DOH

Mungkahi ng Department of Health – Calabarzon, huwag lumabas ng bahay sa panahon ngayon.

“It is best to stay at home or indoors dahil hindi lang COVID ang dapat nating iwasan ngayon; kasama na rin dito ang sobrang init ng panahon na nararanasan natin,” ani Regional Director Eduardo Janairo.

“Hangga’t maaari ay iwasan nating lumabas ng bahay mula alas-nuwebe ng umaga hanggang alas-tres ng hapon dahil ito ang pinakamainit na oras na makakapagdulot ng masamang epekto sa ating kalusugan,” dagdag niya.

Ilan sa mga sakit na nakukuha sa init ng araw ay sunburn, heat cramps at heat stroke. (Gene Adsuara)