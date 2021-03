‘Wag lang isama si Ipe: Kris aprub sa love team kay Sen. Go

Para lang mapagbigyan ni Kris Aquino ang trip ng ilang netizen na nagnanais silang maging magdyowa ni Sen. Bong Go, binuksan niya ang posibilidad na tanggapin ang senador kung sakaling ligawan siya nito. Payag si Kris na mapalapit kay Sen. Go.

‘Yan ang sagot ni Kris kay @chewychewycho na nag-hashtag pa ng #krisbong sa comment nito.

Biglang sumulpot ang pangalan ni Sen. Go sa post ni Kris (ng malaking flower bouquet). Nabanggit din ang ibang personality sa comment ng mga follower, tulad ni Mark Leviste at iba pa.

Duda ni @leecoj88888, galing ang mga bulaklak kay Mark Leviste. Hindi nag-reply si Kris. Pero, mas nag-react siya sa usapin sa kanila ni Sen. Go, dahil pinandirihan ni @cisonoio ang huli at sinabing wala raw itong utak.

Ipinagtanggol ni Kris si Sen. Go at inisa-isa ang mga katangian nito base sa personal encounters niya rito.

“He is actually humble, hardworking, loyal, and efficient. We may all have different political opinions but I believe we can be civil in expressing our opinions…” sabi ni Kris.

Hirit pa ni Kris kay “@chewychewycho: “I have no idea ano ang trip mo? But if it will make your weekend happy, since we all need more of it, SBG knows how to reach me…I’m game…” sabi pa ni Kris.

Mahigpit lang ang bilin ni Kris kay Sen. Go na huwag magpa-chaperone sa tatay ni Joshua, si Phillip Salvador.

Janine ‘papansin’ kay Chris Evans

Todo papansin si Janine Gutierrez kay Hollywood star Chris Evans. Panay nga ang tag niya sa Instagram account ni Chris ng mga post niya.

Pinoste lahat ni Janine ang mga larawan na may kinalaman sa kanyang mga advocacy. Ayon kay Janine, gusto lang niyang ibahagi ang mga makabuluhang rason ng pagkakasapi niya sa ilang mga cause-oriented program tulad ng WWF Philippines, Aha Learns, Obama Foundation, LGBTQ rights, women’s rights at iba pa.

Bahagi ng isang ad campaign si Janine, kung saan ambassador nga si Chris Evans. Nangangarap si Janine na mapansin ng Hollywood superstar sa comment nya.

“And yes, tinag ko rin si @chrisevans malay nyo diba?!” sabi niya.

Si Chris Evans na mas kilala bilang Captain America ngayon.