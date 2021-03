Wag kulayan ng politika ang P10K ayuda bill

Napakalaking tulong at tunay na kahanga-hanga ang inuumpisahang P10K ayuda ng ilang kongresista na personal na tulong sa mga naghihirap nating kababayan.

Nag-umpisang magsariling sikap sa pagbibigay ng P10K ayuda sa bawat pamilyang labis na nangangailangan ang mga mambabatas na nagsusulong ng Balik sa Tamang Serbisyo dahil sa pagkainip sa paghihintay ma maaksyunan ng Kamara ang Bangon Pamilyang Pilipino o P10k ayuda bill.

Sa tagal kasi ng paghihintay ay wala pa rin kahit isang hearing na nagawa ang Kamara kaya naman kumilos na ang mga pangunahing may akda ng bill na sina dating Speaker Alan Peter Cayetano, Batangas Cong. Raneo Abu, Camarines Sur Cong. LRay Villafuerte, Bulacan Cong. Jonathan Sy-Alvarado, Taguig Congw. Lani Cayetano, Laguna Cong. Dan Fernandez, at Anakalusugan Partylist Cong. Mike Defensor at isinulong ang pagbibigay ng P10K ayuda sa personal na pamamaraan.

Sa tulong ng iba pang kongresista at pribadong indibidwal na bukas-palad at may busilak na kalooban may 30 pamilya na ang nabibiyayaan ng P10K personal na ayuda– 10 pamilya sa Quezon city, 10 sa Imus at 10 sa Kawit, Cavite.

Karamihan sa nabibiyayaan nito ay mga may karamdaman, nawalan ng trabaho at kabuhayan dahil sa pandemya.

Determinado ang mga nabanggit na kongresista na maparami pa ang pamilyang mabibiyayaan ng P10K ayuda.

Kaya naman nakikiusap din ang grupo ni Cayetano sa liderato ng Kamara na aksyunan na ang ayuda bill kahit tanggalin pa umano ang kanilang mga pangalan bilang isponsor ng bill para matuloy na ito para na rin maibsan ang paghihirap ng taumbayan

Kung gugulong ang pagtalakay sa ayuda bill, maraming pamilya ang mapapasaya nito. Sana’y wag nang kulayan ng politika ang naturang panukala dahil kailangan ito ng mga naghihirap nating kababayan.

Ngayong pandemya, sobra-sobra na ang paghihirap ng mga kababayan natin. Wag natin silang paghintayin, wag nating tikisin nang dahil lamang sa kulay ng politika. Kilos na po mga pinagpipitagan naming lider ng Kamara.