‘Wag kang sinungaling sa Amerika

Umaasa ang Malacañang na pawang katotohanan lang ang mga impormasyong ibinahagi ni Senador Antonio Trillanes IV sa mga nakausap nitong opisyal sa kanyang biyahe sa Estados Unidos.

Sinabi kahapon ni Presidential Spokesman Ernesto Abella na nalaman lamang nila na nagkita sina Trillanes at US Senator Marco Rubio sa pamamagitan ng tanggapan ng US senator.

“We do hope that the correct information has been given and not biased information designed to adversely affect US-Philippines relations,” pahayag ni Abella.

Hindi naman nagbigay ng reaksiyon ang tagapagsalita ng Malacañang sa ulat na isa sa agenda umano ni Trillanes sa biyahe nito sa Amerika ay upang pigilan ang nakatakdang pagbisita ni US President Donald Trump sa Pilipinas sa susunod na buwan.

“We understand that Senator Trillanes went on a trip to the United States. On whether the senator went to the US to ask some sectors to convince the US President not to visit, the Palace is not privy to that,” ayon kay Abella.

Sa Twitter account ni Rubio, inilahad nito na bahagi ng kanilang napag-usapan ni Trillanes ang RP-US alliance, paglaban sa korapsiyon at pagprotekta sa human rights sa harap ng mainit na kampanya sa ilegal na droga sa bansa. Si Rubio ay kritikal sa anti-drug war ni Pangulong Rodrigo Duterte.