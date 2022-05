‘Wag iwanan ang presinto – Nadine

Nag-alala si Nadine Lustre sa mga nababasa niyang tweet ng mga netizen na mas ginusto nilang umuwi kesa mahimatay sa sobrang init ang haba ng pila sa presinto na pagbobotohan nila.

“Sana ‘wag ma-discourage ang mga tao na bumoto dahil sa mga inconveniences,” sabi ni Nadine.

Na sinang-ayunan naman ng mga netizen, na ang iba ay nagsabing uuwi lang sila para magpahinga, pero lalabas at lalabas pa rin sila para bumoto. Ang iba naman ay nagsabi na willing silang maghintay ng matagal basta magawa nila ang gusto nilang gawin. May iba na umaga pa lang daw ay nakapila na at tanghali na nakaboto, pero sulit na sulit daw talaga ang paghihintay nila. Ang sarap daw sa pakiramdam na nakaboto sila at naipaglaban nila ang karapatan nila.

Sa huli, nagpaalala si Nadine sa mga netizen na wag umalis ng polling precint hanggang hindi naihuhulog ang balota.

“Please do not leave the precint until they put your ballot in the machine and you have your receipt. Check your receipt too. People are messaging me telling me the printers in their precincts are broken!” sabi pa ni Nadine. (Dondon Sermino)