Wag husgahan agad’ Ping Lacson pinaboran mga artista sa politika

Bukod kina Tito Sotto, Isko Moreno, na tatakbong vice president, president sa eleksiyon sa 2022, sangkatutak na mga kapwa nila artista ang sasabak din, at naglakas loob na pasukin ang mundo ng politika.

May mga lumang pangalan, o nagbabalik politika lang, may iba na bagong-bago talaga, o first timer nga.

Anyway, ilan nga sa sasabak sa politika ay sina Nora Aunor, Tom Rodriguez, Monsour del Rosario, Herbert Bautista, Robin Padilla,

Jason Abalos, Ejay Falcon, Richard Yap, Javi Benitez, Jhong Hilario, Lou Veloso, Anjo Yllana, Angelu de Leon, Aiko Melendez, Bobby Andrews, Lucy Torres-Gomez, Richard Gomez, Nash Aguas, Dennis Padilla, Arjo Atayde, Karla Estrada, Claudine Barretto, Angelica Jones, Alex Castro, Imelda Papin, Jomari Yllana, Vandolph Quizon, Shamcey Supsup, Jinggoy Estrada.

Sa zoom mediacon kay Sen. Ping Lacson ni Mr. Wilson Lee Flores, owner ng Kamuning Bakery, tinanong nga si Ping tungkol dito. Ano nga ba ang masasabi ni Sen. Ping Lacson sa pagdagsa ng mga artista sa politika?

“Lahat naman, mga artista, policeman, miski anong pinanggalingan na background, they have all good intentions. Pagdating na lang doon, yung good intentions, minsan maraming obstacles, yung temptations, always come along the way. ‘Yun ang problema.

“So, ang mau-offer lang namin, we have a track record, na kahit minsan, sa tagal-tagal ko na sa gobyerno, hindi ako tumanggap ng suhol, hindi ako tumanggap ng bribe, hindi ako tumanggap o nang-extort, so ngayon pa ba naman kami magpapakasira, eh ito na `yung last hurrah o last 6 years of our public service career, so that much we can offer.

“So, pagdating naman sa mga background, lahat naman talaga, dapat hindi natin i-judge kung ano ang pinanggalingan. Ang dapat tingnan natin ay kung ano ang gagawin? What can they do, o what they will do for the country?” sabi ni Sen. Lacson.

Well… (Dondon Sermino)