‘Wag hintayin palibutan ng Chinese vessel! PH pasaklolo na sa US vs China

Ang napaulat na pagbalik ng mga Chinese militia vessel sa West Philippine Sea (WPS) ay dapat magsilbing urgent wake-up call para sa mga Pilipino na magkaisa at magkaroon ng isang malakas na posisyon sa isyu, ayon kay Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson.

Panahon na rin aniya para maghanap na ibang posiblidad kabilang ang pagkakaroon ng parliamentary-to-parliamentary channel para matiyak ang ‘balance of power’ sa rehiyon.

“We are not really surprised. In a way, we even anticipated the return of the Chinese vessels because the vessels that were in the area earlier were most likely just surveying. Their job was to scout the land and not yet occupy. Ngayon nagbalikan na,” pahayag ni Lacson sa panayam sa DZBB kahapon.

Puwede umanong subukan ang parliamentary-to-parliamentary channels sa pagitan ng mga bansang kaalyado ng Pilipinas upang matigil ang ginagawa ng China dahil marami namang nagpapakita ng kahandaan na tayo ay tulungan.

Ang Estados Unidos ang isa sa pangunahing kaalyado ng Pilipinas.

“Sila, more than willing to pursue their own national interest. International trade ang involved diyan,” ayon kay Lacson.

Nanawagan din ang senador ng pagkakaisa at pagkakaroon ng isang solidong paninindigan lamang ang mga lider ng bansa.

Sa ulat ng media, nasa 287 Chinese maritime militia vessels ang namataan sa 200 nautical mile na exclusive economic zone (EEZ) ng bansa, kabilang na ang nasasakupan ng bayan ng Kalayaan sa Palawan.

Ang naturang bayan din ang nakakasakop sa Sabina Shoal, nasa 130 milya ang layo sa Puerto Princesa na una nang pinasok ng mga barko ng China.

Bago pa ang pangyayaring ito ay naiulat din na lumapag na sa Kagitingan Reef noong Disyembre 2020 ang pinakamalaking eroplanong pandigma ng China.

Kaya kung magpapatuloy ang bangayan ng mga lider ng bansa sa usapin, hindi umano malayong mangyari na magigising na lamang ang mga Pinoy na may Chinese garrison na sa Sabina Shoal.

“Before we know it one day gigising tayo, may garrison na ang China. Nariyan na sila sa paligid natin, sa karagatan,” sabi ni Lacson.

At habang patuloy ang bangayan ng mga lider ng bansa, abala naman aniya ang China sa pagsakop sa mga pag-aari ng Pilipinas, dagdag ni Lacson.

“Sa kanila, busy kayo mag-away-away, gagawin namin ang gagawin namin,” ayon sa senador. (Dindo Matining)