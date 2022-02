‘Wag atat! NCR sa alert level 1 binara

Masyado pang maaga para magbaba ng alert level sa Metro Manila.

Ito ang inihayag sa Laging Handa public briefing ni Dr. Rontgene Solante, Infectious Disea¬ses Expert at mi¬yembro ng vaccine expert panel kahit pababa na ang mga kaso ng COVID-19.

Ayon kay Solante, dapat munang tingnan ang mga kaso sa loob ng dalawang linggo at kung mababa na ang kontaminasyon sa COVID-19 ay pag-uusapan ito ng mga eksperto.

Mahalaga aniyang manatili muna sa alert level 2 bago pagpasyahan kung ide-escalate ang alerto sa Metro Manila.

“Siguro we still need to stay in the alert level 2. It’s too early and too drastic to change to a lower level like 1. Tingnan muna natin in the next two weeks kung maganda ang palo ng mga kaso natin, mas mababa na, then let’s see,” ani Solante.

Mahalaga aniyang pag-aralan mabuti ang sitwasyon at huwag magpadalos-dalos para hindi makompromiso ang kaligtasan at kalusugan ng mga taga-Metro Manila sa bagsik ng COVID-19. (Aileen Taliping)