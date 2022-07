VP Sara may 4 bagong kaalyado sa Kamara

Apat na kongresista ang lumipat na sa Lakas-CMD, ang partido ni Vice President Sara Duterte.

Nanumpa bilang mga bagong miyembro ng Lakas-CMD sina Rep. Isidro Ungab at Vincent Garcia ng Ikatlo at Ikalawang Distrito ng Davao City, Alan Dujali ng Ikalawang Distrito ng Davao del Norte, at Josefina Tallado ng Unang Distrito ng Camarines Norte.

Nanumpa ang apat kay presumptive Speaker at Leyte Rep. Ferdinand Martin Romualdez na siyang pangulo ng Lakas-CMD sa isang simpleng seremonya sa Manila.

“We await with great expectations opportunities for engaging and bonding with them and the rest of our membership. We hope they will have an enjoyable and fruitful engagement with us,” sabi ni Romualdez.

Nanumpa rin si Maguindanao Rep. Dimple Mastura na nauna nang sumali sa lakas-CMD.

Dumalo sa pagtitipon si Duterte na nagsilbing saksi. Siya ang chairperson ng Lakas-CMD. (Billy Begas)