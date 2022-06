VP Sara kakayaning ireporma edukasyon

Muling nagpahayag ng kumpiyansa si Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. sa kakayanan ni Vice President Sara Duterte na magpatupad ng reporma sa sektor ng edukasyon upang maihanda ang mga batang Filipino sa hinaharap.

“Our teachers from elementary up are our heroes fighting ignorance with poor paper weapons. We are condemning the future of our race to menial occupations abroad, then they are exploited by traffickers,” sabi ni Marcos sa kanyang inaugural speech.

Nauna ng inanunsiyo ni Marcos na si Duterte ang kanyang napili para maging kalihim ng Department of Education (DepEd).

Binigyan-diin din ni Marcos ang pangangailangan na plantsahin ang mga ginagamit sa pagtuturo sa mga eskuwelahan at hindi umano ang pagbabago ng kasaysayan ang kanyang ipinupunto kundi ang mga aralin na dapat pagbutihin.

“I am not talking about history. I’m talking about the basics, the sciences, sharpening theoretical aptitude and imparting vocational skills such as in the German example, alongside the national language with equal emphasis and facility in a global language, which we had and lost,” sabi nito.

Ang pagkakaroon umano ng magandang edukasyon ang magbibigay ng bentahe sa mga overseas Filipino worker upang sila ay umunlad. (Billy Begas)