VP Sara: COVID ‘wag gawing excuse sa balik-eskuwela

Hindi na maaring gamiting rason ang COVID-19 pandemic para hindi makabalik-eskuwela ang mga mag-aaral.

Ayon ito kay Vice President at Education Sec. Sara Duterte kasabay ng pagbubukas kahapon ng balik-eskuwela ng mga mag-aaral.

Kasabay nito, pinangunahan ni Duterte ang National School Opening Day Program (NSODP) sa Dinalupihan Elementary School sa lalawigan ng Bataan.

Sa harap ng mga guro, mag-aaral at mga magulang, binigyan-diin ni VP Sara ang kahalagahan ng face-to-face classes dahil sa magandang kinabukasan na dulot nito.

“We can no longer make COVID-19 pandemic as an excuse to keep our children from their schools,” ayon kay Duterte.

Itinuturing pa ng bise presidente na isang malaking tagumpay para sa kabataang Pilipino ang muling pagbubukas ng in-person learning sa bansa.

Sa pamamagitan lamang umano nito makukuha ang dekalidad na edukasyon Gayunpaman, paglilinaw ni Duterte, hindi umano binabalewala ng kagawaran ang pangambang dulot ng pandemya kung kaya’t naglatag umano ng mga alintunin ang DepEd katuwang ang Department of Health para masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at mga non-teaching personnel.

Sa kanila umanong pinakahuling datos, mayroong 27.8 milyon na mag-aaral ang naka-enroll sa buong bansa. (Eralyn Prado)