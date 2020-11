VP Leni wala sa plano pagtakbong pangulo

Para kay Vice President Leni Robredo, tadhana ang pagiging presidente ng bansa.

Sa panayam sa radyo noong Miyerkoles, sinabi ni Robredo na wala siyang plano na tumakbo sa pagka-pangulo sa 2022.

Dagdag niya, ang posisyon ng pangulo ay hindi napagpaplanuhan.

“I am not planning to run. It is always a possibility. Pero ang pagtingin ko kasi sa presidency, destiny eh. Isa siyang posisyon na hindi napagpaplanuhan,” ani Robredo.

“Isa siyang posisyon na kung para sa’yo, magiging sa’yo ‘yun. Kung hindi para sa’yo, kahit anong gawin mong pagpaplano, hindi ‘yun mapapasayo. Kaya para sa akin, sayang ‘yung pagplano. Kung para sa’yo, mangyayari ‘yun,” dagdag niya.

Mas mabuti rin aniyang magtuon muna sa mga kinakaharap na problema ng bansa bago isipin ang paparating na eleksyon.

“Bakit hindi na lang muna tayo magkasundo, gawin natin ‘yung trabaho natin ngayon. ‘Pag oras na ng eleksyon, saka na tayo mag-away away sa politika. Pero kung mag-aaway away na tayo ngayon dahil pinaghahandaan natin ‘yung 2022, para sa akin, waste of time, waste of energy, waste of resources,” giit niya. (IS)