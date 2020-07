VP Leni sinermunan ni Panelo

Muling binanatan ng abogado ng Malacañang si Vice-President Leni Robredo kaugnay sa pahayag nito sa mga petisyong inihain sa Korte Suprema na kumukuwestiyon sa Anti-Terrorism Act of 2020.

Sinabi ni Chief Presidential Legal Counsel Secretary Salvador Panelo na kung magsalita ang Pangalawang Pangulo ay parang hindi ito abugado.

Ito ay matapos sabihin ni VP Leni na sana ay sana ay huwag ma-pressure ang Korte Suprema sa mga dumadagsang petisyon.

“You talk as if you are not a lawyer. Sinisiraan mo ang Supreme Court kapag sinabi mong nape-pressure sila. In effect, when you are saying that you are also pressuring the Supreme Court to side with you. Hindi ba pressure din yon?”ani Panelo. (Aileen Taliping)