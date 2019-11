VP Leni sibakin na lang kaysa insultuhin

MAS makabubuting sibakin na lang ni Pangulong Rodrigo Duterte si Vice Presidente Leni Robredo bilang co-chairman ng Inter-agency Council on Anti-Illegal Drug (ICAD) sa halip na insultuhin ito, ayon kay Senador Francis ‘Kiko’ Pangilinan.

“Kung ayaw nila si VP Leni bilang drug czar, walang pumipigil sa kanila na tanggalin siya sa nasabing puwesto,” sabi ni Pangilinan sa isang statement.

Sabi pa nito, hindi naman umano kapit-tuko sa puwesto ang Bise Presidente kaya’t itigil na nila ang mga pasa­ring at pang-insulto nito sa kanya.

“Itigil na nila ang pananakot na tatanggalin si VP Leni sa puwesto at itigil din ang pasaring at pang-iinsulto na hindi maaring pagkatiwalaan si VP Leni. Hindi kapit-tuko sa puwestong drug czar si VP Leni,” sabi pa ni Pangilinan.

Ginawa ni Pangi­linan ang pahayag matapos pagbantaan ni Duterte si Robredo na tatanggalin sa puwesto sakaling ipamahagi nito ang sensitibong mga impormasyon sa mga dayuhan.

Ayon naman sa palasyo na dapat magkusa nang umalis si Robredo kung hindi nito makaya ang pressure.

Reaskyon ito sa sinabi ni Robredo na kailangang sabihin mismo sa kanya ng Pangulo na umalis na siya sa puwesto.

“Just like accepting a position, resigning from it solely depends upan the person, and not with just appointin­g power. If one is not comfortable with it, or cannot stand the heat in the kitchen, the hono­rable thing to do is to leave the post quietly,” sabi pa ni Presidential Spokesman Salvador Panelo.

Aniya isang senyales nang kawalan ng respeto at unethical ang sinabi ng Bise Presidente. “It may not be civil nor ethical for VP Leni to taunt or dare the President in deman­ting the latter to tell her that he does not want her for the job she was appointed to or that he wants her to resign from her current post.”

Nauna nang sinabi ng Pangulo na na wala siyang tiwala kay Robredo kaya’t hindi niya ito binigyan ng puwesto sa Gabinete. (Dindo Ma­tining/Prince Golez/Aileen Taliping)