VP Leni sa paratang ni Pulong: Baka joke lang!

Inihayag kahapon ni Vice President Leni Robredo na maaaring nagbibiro lamang si dating Davao City vice mayor Paolo ‘Pulong’ Duterte sa pagsasabing kabilang siya sa nais magpatalsik kay Pangulong Rodrigo Duterte.

“Baka nagbibiro lang naman iyon. Parang hindi naman seryoso. Kasi balita ko inalis din naman sa… Parang iyong pinost yata inalis din, so baka hindi naman siya seryoso,” ani ni Robredo sa naging panayam ukol sa budget ng Office of the Vice President para sa 2019.

Nang tanungin din kung ano ang reaksiyon nito sa pagpapalawig ng Martial Law, sinabi ni Robredo na uunahin muna nito ang pondo ng kanyang opisina bago ang pagbibigay komento sa ganitong isyu.

Pokus ngayon ni Robredo ang budget sa kanyang tanggapan, noong nakaaraang taon umano, ang budget na natanggap ng kanilang opisina ay umabot sa P80-P100 milyon para mga programa na pinamamahalaan nito.

“Kapag tiningnan niyo kasi iyong budget ng Office of the Vice President, iyong bulk talaga doon, personal saka operations. Last year, nabigyan kami ng P80 to P100 million for programs. Nawala iyon sa net, pero binalik ng Senado,” sabi ng bise presidente.

Tinanong din ang pangalawang pangulo kung ano na ang mga mangyayari sa mga social program ng kanyang opisina, at sumagot ito na matutuloy pa rin ang mga programa ngunit dahil hindi sapat ang alokasyon ng pondo sa kanilang mga programa ay umaasa rin umano ang kanyang tanggapan sa mga private donor.

“Malaking tulong iyon for us, dahil nakakatulong talaga siya pandagdag sa pagtulong sa mga communities. Pero iyong bulk pa din ng ope­rations ng Angat Buhay, particularly iyong particular projects na binababa sa communities, because of our partnerships pa din with the private sector,” sabi pa ni Robredo.