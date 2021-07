VP Leni, Ping: Tagumpay sa West PH Sea ipaglaban

Iginiit ni Vice president Leni Robredo na dapat na ipaglaban ng Pilipinas ang 2016 arbitral victory sa Permanent Court of Arbitration dahil patuloy umano na hina-harass ng mga Chinese fishing vessel ang mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea (WPS).

Sinabi ni Robredo na kailangang sundin at igiiit ang arbitral ruling na nagsasabing imbalido ang pag-aangkin ng China sa kabuuan ng South China Sea.

“Marami `yong epekto sa atin, pero ang pinakaramdam, itong mga maliliit na mangingisda natin, na ang pinagkukunan ng hanapbuhay nasa dagat natin. Ang experience talaga nila, naghahanapbuhay sila within our exclusive economic zone, pero tinataboy sila, kinukuha kung anuman `yong kanilang napangisda na,” ani Robredo.

Nangako naman ng tulong si Robredo na umapila sa gobyerno.

Samantala, iginiit din ni Senador Panfilo `Ping’ Lacson na kailangan ng Pilipinas na lalo pang diinan na ipaglaban ang WPS para maging ganap ang tagumpay sa pag-angkin sa naturang teritoryo.

“Thus, let us see this day for what it truly is: Commemorating a hard-won battle, but a victory still incomplete. We must, therefore, press on to complete the victory,” ayon kay Lacson, chairperson ng Senate committee on national defense and security.

Nakamit ng Pilipinas ang makasaysayang panalo laban sa China sa arbitration case noong Hulyo 12, 2016, makaraang magpasya ang Tribunal na walang batayan ang iginigiit na “nine-dash line” ng China sa mga umiiral na batas.(Kiko Cueto/Dindo Matining)