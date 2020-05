VP Leni: Pagbangon ng Marawi `wag kalimutan

Tatlong taon na ang nakalipas mula nang lusubin ng teroristang grupo ang lungsod ng Marawi sa Lanao del Sur subalit hanggang sa kasalukuyan hindi pa ito ganap na nakababangon mula sa pagkawasak sanhi ng digmaang nagananap.

“To this day, the city lies in ruins, and its people’s lives are frozen in time. Many of its residents remain in temporary shelter communities,” pahayag ni Vice President Leni Robredo sa ikatlong anibersaryo ng Marawi siege nitong Sabado, Mayo 23.

Patuloy aniya ang paghihirap ng mga taga-Marawi habang nasa gitna tayo ng krisis na dulot ng coronavirus pandemic.

“The ongoing crisis should have by now made us realize: The suffering of one redounds to the suffering of all. Magkakarugtong ang diwa at pamumuhay ng bawat Pilipino. Ang hamon sa isa ay hamon sa lahat; ang pagpapabaya sa isa ay pagpapabaya sa lahat; ang ginhawa at pag-angat ng mga nasa laylayan ay pag-angat ng lahat,” sabi ni Robredo.

Para gumaling aniya ang sugat na nilikha nito, dapat magkaisa ang buong bansa para sa pagbangon ng Marawi.

Pinangangambahan din ni Robredo ang panganib na kinakaharap ng mga taga-Marawi na nananatili pa rin sa mga temporary shelter community.

Kapag nagkaroon aniya ng outbreak sa mga temporary shelter community ay madadagdagan din ang panganib na maaaring idulot nito sa atin at maaapektuhan lalo ang ating public health system na

Kaugnay nito, nanawagan si Robredo sa mga ahensya ng gobyerno na inatasang isailalim sa rehabilitasyon ang Marawi para bilisan ang kanilang pagkilos.

Ayon kay Robredo, hindi lang isang trahedya ang naganap sa Marawi na hindi malilimutan kundi isa ring patuloy na suliranin sa bansa na kinakailangang malutas.