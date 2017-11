VP Leni kumpiyansa sa paninindigan ni Digong sa batas at demokrasya

Tweet on Twitter

Umaasa si Vice President Leni Robredo na matitigil na ang pagpapalutang ng posibilidad na magtatag ng isang revolutionary government sa Pilipinas at Martial Law matapos sabihin ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte na hindi niya gagawin ito.

Sinabi ni Robredo na isang “mabuting hakbang” ang pahayag ng Pangulo “upang mapawi ang anumang takot at pag-aalala ng taumbayan na tayo ay mapapasai­lalim muli sa isang diktadurya”.

“Umaasa tayo na matatapos din dito ang mga pahayag at panukala na kumakalat sa tradisyunal at social media na isantabi ang Saligang Batas, at bigyang-daan ang isang rebolusyonar­yong pamahalaan,” ani Robredo.

“Malinaw ang mensahe ng Pangulo para [sa] sambayanang Pilipino – patuloy naming paninindigan at ipagtatanggol ang aming sinumpaang tungkulin, ang Saligang Batas, at ang ating demokrasya,” dagdag pa niya.

Kaugnay dito, idiniin ni Robredo na tungkulin nilang mga halal na opisyal na ipagtanggol at sundin ang Saligang Batas.

“Ang karapatang mamuno at mamahala ay nakaugat sa aming katapatan sa ating Saligang Batas, at sa mga demokratikong prinsipyo na nakapaloob dito,” wika niya.

“Ang pagsasantabi sa Saligang Batas ay pagtalikod at pagtataksil sa aming sinumpaang tungkulin. Pinawawalang-bisa rin nito ang aming karapatang mamuno at mamahala.”

Sa dalawang okasyon nitong Miyerkoles, pina­bulaanan ni Duterte ang sinasabing plano niyang magtayo ng isang revolutionary government o magdedeklara ng Martial Law sa buong bansa.

“Revolutionary go­vernment, coup d’etat, malayo iyan. Huwag niyo intindihin iyan. Hindi ako mag-Martial Law. Hindi ako mag-revolutionary government,” wika ni Duterte.

Ibinigay niya ang panibagong pahayag na ito isang buwan matapos magbanta na magdedeklara siya ng revolutionary government kung sakaling magpatuloy ang mga galaw upang i-destabilize ang kaniyang administration, na sinasabi niyang ginagawa ngayon ng kaniyang mga kritiko, lalo na ang mga taga-­kaliwa.