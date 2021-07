VP Leni diskarte vs virus aprub sa Palasyo

Welcome sa Malacañang ang anumang inisyatiba ni Vice President Leni Robredo para makatulong sa paglaban sa COVID-19.

Tugon ito ng Palasyo sa Ulat sa Bayan ni Vice President Robredo na may pangangailangang iprayoridad ang pagtugon sa COVID pandemic.

Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na sang-ayon sila sa pahayag ng bise presidente na kapwa Pilipino ang nagtutulungan para sa kaligtasan ng lahat laban sa COVID-19.

“We welcome the initiatives of the vice president in the fight against COVID-19 which she enumerated in her Ulat sa Bayan and we are in no way diminishing her efforts in this trying time,” ani Roque.

Anuman aniyang maiaambag ni VP Leni sa mga panahong ito ng pagsubok sa CO­VID-19 ay ipagpapa­salamat ng Palasyo. (Aileen Taliping)