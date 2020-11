VP Leni dinamayan mga binagyo sa Cagayan

Binisita ni Vice President Leni Robredo ang mga residenteng sinalanta ng malawakang pagbaha sa Cagayan nitong Linggo ng umaga.

“We arrived Cagayan this morning. Our team arrived a few hours earlier with supplies. Situation is so much better. Many areas still flooded but water receded already,” tweet ni Robredo.

Subalit bago pa man dumating si Robredo ay nauna nang nakarating sa Cagayan ang kanyang team para mamigay ng tulong sa mga sinalanta ng bagyo.

Tiniyak din ni Robredo na kanila nang ini-report sa mga rescue team lahat ng natanggap nilang tawag na humihingi ng sakllo.

“Those who lost touch with relatives and need help, pls make sure you send us their complete names, address and tel numbers,” ayon pa sa naunang tweet ni Robredo.

Sa video post naman nito sa kanyang Facebook page, makikita si Robredo na lulan ng isang sasakyan habang nasa boundary ng Linao Norte at Annafunan sa Tuguegarao City.