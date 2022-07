VP hahanapan ng permanenteng opisina

Ang pagkakaroon ng permanenteng tahanan at opisina ng mga susunod na pangalawang pangulo ng bansa at kawani nito ang ang isa sa mga gustong gawin ni Vice President Sara Duterte.

Ayon kay OVP spokesman Reynold Munsayac, ang hakbang umano na ito ni Dutert ay hindi lamang para makakapitid sa gastusin sa operasyon ang OVP kundi magreresulta na rin sa katatagan.

“The OVP aims to establish and construct a permanent home and office for succeeding vice presidents and the OVP personnel. This will result in stability and reduced cost in office operations considering that future Vice Presidents would no longer need to rent temporary offices to house their staff,”ayon kay Munsayac.

Paliwanag pa ni Munsayac kapag magkaroon na ng permanenteng opisina, hindi na kailangan na lumipat-lipat pa ang OVP tuwing may bagong uupong bagong vice president. (Eralyn Prado)