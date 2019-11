VP camp kay Alan: Kung ‘di ka tutulong, ‘wag kang manira

SINITA ni House Speaker Alan Peter Cayetano ang mga birada ni Vice President Leni Robredo sa giyera kontra droga simula nang italaga ito ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang drug czar.

Sa isang TV interview, sinabi ni Cayetano na “wrong mouth” agad ang panimula ni Robredo bilang co-chairperson ng Inter-Agency Committee on Anti-Illegal Drugs (ICAD).

Sa pag-upo pa lamang aniya ng Bise Presidente, ay kung ano-anong ideya at kritisismo na agad ang naibato niya sa giyera kontra droga ng gobyerno.

“I’ve been monitoring the last three days and parang from Operation Tokhang, naging Operation All Talk,” ayon kay Cayetano.

“Pag-upo pa lang, o UN papasukin ba o hindi? Tokhang tanggalin ko, so it’s hard. Then now she’s saying magpapa-briefing siya sa lahat ng departments, lahat ng agencies, eh hindi pa pala nagbi-briefing eh why already all those ideas and criticism­s?” sabi pa ni Cayetano.

Buwelta naman ng kampo ni Robredo, kung hindi makikipagtulungan si Cayetano ay makabubu­ting huwag na lang nitong siraan ang Bise Presidente.

“Kailangan ng buong gobyerno na magtulu­ngan sa kampanya laban sa iligal na droga. Kung ganito pa lang kaaga mag-aaway-away na tayo, ang mga drug lord lang ang matutuwa,” diin ni Atty. Barry Gutierrez, spokesman ni Robredo. (Lorrain Gamo/JC Cahinhinan)