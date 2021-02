Voter registration tuwing Sabado kasado

Wala nang dahilan para hindi makapagparehistro ang mga kwalipikadong botante.

“Guys, this was your request those turning 18 [years old] and those working [Mondays – Fridays]. So no excuses, register na!” tweet ni Commission on Elections (Comelec) Commissioner Rowena Guanzon kahapon.

Aniya, magsisimula na ang Saturday registration ngayong buwan.

Magugunitang ginawa ng Comelec na kada Lunes hanggang Biyernes ang voter registration dahil magsasagawa sila ng disinfection kada Sabado.

Sa ngayon, ayon sa Comelec, nasa 1.3 milyon na ng 4 milyong eligible new voters ang nagparehistro para sa eleksiyon sa Mayo 2022.

Mayroon na lamang natitirang 8 buwan ang poll body para magparehistro ng mga bagong botante. (Riley Cea)