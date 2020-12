Voter registration tuloy sa Enero 4

Ipagpapatuloy ng Commission on Elections (Comelec) ang voter registration sa Enero 4, 2021, ayon kay Comelec spokesperson James Jimenez.

“If you missed the last day of#VoterReg2020, don’t despair just yet. #VoterRegistration will resume on January 4, 2021.#MakeAPlanToRegister then,” sabi pa ng opisyal sa Twitter kasama ang #MagparehistroKa.

Una nang inanunsiyo ng Comelec na sarado ang lahat ng kanilang mga opisina nationwide sa holiday o Disyembre 24-25 at 30-31 ngayong taon.