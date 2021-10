Voter registration dinagdagan oras, araw

Magandang balita sa mga hindi pa nakakapagparehistro para makaboto sa 2022 general elections dahil dinagdagan ng Commission on Election (Comelec) ang oras at araw ng pagpaparehistro ng mga botante sa mga piling lugar.

Ang pagpaparehistro sa mga sumusunod na lugar ay gagawin simula alas-8:00 ng umaga hanggang alas-7:00 ng gabi, sa mga weekday at alas-8:00 ng umaga hanggang alas-5:00 ng hapon tuwing Sabado sa Metro Manila; sa mga bayan ng Alcala at San Quintin sa Pangasinan; Tarlac City at mga bayan sa Capas at Concepcion sa Tarlac province; Quezon Province; Labo, Camarines Norte; Castilla, Sorsogon; Cebu City, Mandaue City at Lapu-Lapu City.

Ang mga lugar ng pagpaparehistruhan ay magbubukas din mula Lunes hanggang Sabado ng alas-8:00 ng umaga hanggang alas-5:00 ng hapon sa mga lokalidad na sumusunod: mga lungsod ng Anda, Sto. Tomas,at Sual sa Pangasinan; mga siyudad ng Aringay, Balaoan at Caba sa La Union;

Ilocos Sur; sa mga bayan ng Balatan, Bula, Cabusao, Goa, Lagonoy, Libmanan, Magarao, Mina¬labac, Ragay, Sagñay, San Fernando, San Jose, Tigaon at Tinambac sa Camarines Sur. (Mina Navarro/Juliet de Loza-Cudia)