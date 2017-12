Volleyball sa 2017: Naghatid ng saya, pighati, sorpresa’t kontrobersiya!

Patuloy na sumisikat ang volleyball at sa taong 2017 mara­ming kaganapan ang hindi inaasahan tulad ng pagiging kampeon ng Arellano University sa 92nd National Collegiate Athletic Association wo­men’s tournament.

May mga saya, pighati at kontrobersyal na nangyari sa collegiate women’s volleyball leagues at commercial leagues gaya ng Philippine Superliga at Premier Volleyball League ngayong taon.

Sa 92nd NCAA wo­men’s volleyball, markado ang season 91st champion College of Saint Benilde at powerhouse San Sebastian College.

Pero sa bandang huli, nabulaga sila ng Lady Chiefs matapos kalusin sa finals ang elimination round leader Lady Stags na binanda si three-time Most Valuable Player Grethcel Soltones.

Bahagyang naibsan ang sakit na sinapit ni Arellano coach Obet Javier dahil sa pagkamatay ng kaniyang pinakamamahal na asawa, winalis nila sa championship round ang Baste sa araw ng mga puso.

Bakbakan sa UAAP

Todo saya ang mga volleyball fans sa mu­ling pagtatagpo ng mahigpit na magkaribal na Ateneo de Manila University at De La Salle University sa University Athletic Association of the Philippines finals.

Anim na sunod na taon na sila nagharap at kahit hindi na nakalaro si volleyball superstar Alyssa Valdez sa Lady Eagles ay lumaban pa rin ng sabayan kontra Lady Archers.

Sa pangunguna nina top hitters, Bea de Leon at Michelle Morente kasama si star setter Jia Morado, sinampa nila ang Katipunan-based squad sa championship round upang subukang mabawi ang korona.

Humugot ng lakas si coach Ramil de Jesus kina graduating playmaker Kim Fajardo at mga beteranong sina Kim Kianna Dy, Majoy Baron at libero Dawn Macandili upang sikwatin ang back-to-back titles ng Lady Archers.(Itutuloy)