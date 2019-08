Vogel naguluhan sa posisyon ni LeBron

Sa point, sa 2, sa front court o sa gitna.

Saan mag-i-start si LeBron James sa papasok na 2019-20 o 74th National Basketball Association season?

Kayang lumaro ni LeBron mula 1 hanggang 5, napatunayan na niya ‘yun sa buong 16-year NBA career.

Si Los Angeles Lakers coach Frank Vogel, ‘di pa makasiguro ngayon kung saan niya ipupuwesto si James bilang starter.

Nakakainggit ang roster ni Vogel, nasa unahan sina LeBron at Anthony Davis ng malalim at beteranong squad.

Maraming puwedeng­ galawin si Vogel sa kanyang rotations, pero wala pa siyang napagdedesisyunan. Pero kung pagbabasehan ang sinabi ni Vogel kay Chris Mannix ng Sports Illustrated, mas malamang na maging ‘Point LeBron’ si James.

“LeBron’s not going to be asked to do anything he hasn’t done his whole career. He’ll be a primary ball handler,” ani Vogel. “I’ve not made any decisions on starting lineups or exact roles or anything like that as was reported.” (VE)