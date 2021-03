Vlogger pinamudmod P100K sa mga tsuper

Maluha-luha sa labis na tuwa ang mga bus at jeepney driver na naambunan ng bahagi ng halagang P100,000 na ipinamudmod ng Philippine-based vlogger na si Basel Manadil na mas kilala bilang ‘The Hungry Syrian Wanderer’.

Sa kanyang vlog, pinakita ni Manadil ang nilaan niyang halaga upang ipamahagi bilang ayuda sa mga nadaanang bus at jeepney driver na hirap na ngayong pandemya dahil sa katiting lamang ang kanilang naiuuwi sa kanilang pamilya matapos ang pamamasada.

Nabatid na nagpapanggap pang pasahero at nakipagkwentuhan pa ang pilantropong vlogger sa mga sinasakyang jeep at bus saka iaabot ang kaniyang ayuda na kunwaring bayad niya sa pasahe.

Laking gulat ng mga tsuper nang matanggap ang malaking halagang inaabot sa kanila ni Manadil kaya labis ang kanilang pasasalamat sa nasabing vlogger.

Pero bago ito, sa nakaraang vlog ni Manadil, nagpahayag ito ng kalungkutan sa post niyang CCTV footage kaugnay sa nangyaring nakawan sa isa niyang pag-aaring restaurants sa Las Piñas.

“It’s terrible news because I never experienced anything like that… I feel really bad for our shop, I feel bad for myself, I feel bad for our employees also. It’s unexpected, what happened. It’s something really terrible and sad at the same time,” malungkot na pahayag ng vlogger.

Humakot naman ng iba’t ibang reaksyon ang vlog ni Manadil na nilabas nitong Marso 21. Marami ang labis na nagpasalamat at natuwa sa pagbabahagi nito ng kanyang blessing.

“Grabe nagpaiyak nanaman si idol basel sa sasaya subrang bait mo talaga sana humaba pa ang buhay mo para mas marami kapa matulungan….Pagpalain ka ni allah..DIKO alam kung bakit kinikilabutan ako sa subrang saya lalo na at subrang bait ni idol basel.”

“Naturilized as a foreigner but very Filipino in heart. Thanks sir basel for doing good deeds with our Filipino people.”

“Thank you so much Sir Basel for all the help you are doing for the Filipinos. We Filipinos are very lucky that you chose to be here in Ph. God bless you always. Stay safe and Filipinos love you so much.” (Dolly Cabreza)