Vlogger Melvin Rio Protacio madadapa pero ‘di susuko

Kung noon kapag ika’y nababagot at sa palagay mo ay kailangan mo ng mapag-lilibangan one click away lamang ang social media sa ating mga cellphone, pero sa panahon ngayon kapag ika’y nahuhuli sa balita at mga isyu takbuhan na ng mga netizens at ng mga chismosa nating kapitbahay ang social media.

Kaya naman ang aking tsika sa inyo ngayong araw ay minsan na rin kinuyog ng mga netizens dahil sa mga isyu na patuloy na ipinupukol sa kanya, itago nalang natin siya sa pangalang Melvin Rio Protacio.

Unang nakilala si Melvin dahil sa pagiging miyembro ng Team Zebby at bilang matalik na kaibigan na rin ni Zeinab Harake pero ang kanilang magandang pagsasama ay nauwi lamang sa isang malagim na FO o friendship over (Kalerks!! Anyare mga mars? Lol!).

Ito ay dahil sa isang isyu na tanging si Melvin at Zeinab lamang ang makakapag hayag ng katotohanan at dahil sa dami ng mga taga suporta ni Zeinab marami ang namuhi kay Melvin, bash dito bash doon panlalait na sagad hanggang buto.

Ininda man ni Melvin ang mga masasakit na salita mula sa kampo ni Zeinab pero mas inisip pa rin nito ang kanilang pinag samahan at pinili na manahimik na lamang at wag ng mag salita patungkol sa isyu.

Nadapa man si Melvin sa pag iko’t ng kanyang karera sa mundo ng social media hindi naman ito sumuko at nag patuloy pa rin sa laban ng buhay, pero alam niyo ba na buong akala ni Melvin dahil sa pagka wala niya sa Team Zebby ay dito na rin magtatapos ang kanyang pinaghirapan.

Pero simula pa lamang pala ito ng marami pang pag subok sa buhay, at kahit marami ang mga naninira sa bawat pag upload niya ng kanyang mga vlog hindi naman ito nagpapatinag (tuloy lang ang laban Melvs!).

At dahil sa kanyang sipag at tiyaga naibalik ni Melvin ang tiwala ng taong bayan mas minahal pa siya ng kanyang mga supporters na kung tawagin niya ay “Melbabes” at hindi lang basta dumami ang kanyang mga taga suporta dahil kaliwa’t kanang mga brands din ang kumukuha sa kanya.

Hindi lang yan dahil kamakailan lamang ay kinuha rin siya ng isang malaking beauty and cosmetic brand bilang isa sa kanilang mga endorser (tarayy! Bongga ka jan ses!) kaya naman very proud ang pamilya at mga kaibigan ni Melvin sa kanyang mga achievements.

Kaya naman isang inspirasyon para sa mga nakakarami ang kwento ni Melvin lalo na sa mga social media influencer na nakaranas din kagaya ng mga pinag daanan ni niya ika nga “madadapa pero di susuko”.

At para sayo Melvin mula sa isang kaibigan at mosang kapitbahay mo very proud din ako sa mga narating mo at ang higit sa lahat ay ang hindi mo pag suko sa bawat laban na iyong kinakaharap at lagi mong tatandaan na mas tatagan mo pa dahil ito pa lamang ang simula marami pang dagok ang darating sa iyong buhay dahil alam mo naman sa ating mundong ginagalawan ay maraming inggitera.