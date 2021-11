Vlogger Hazel Quing negosyante na!

Hindi na bago sa atin na marinig ang mga success stories ng mga paborito at iniidolo nating mga youtuber o mga social media influencer.

Pero ang chika natin ngayong araw tiyak na kapupulutan ng aral ng mga netizens lalo na ang mga chismosa nating mga kapitbahay.

Karamihan kasi sa mga kabataan ngayon ay sadyang hirap kontrolin ang kanilang mga sarili lalo na sa pag gastos, waldas dito! waldas doon! Nang hindi namamalayang wala na palang naiipon.

Pero ibahin natin ang kwento ng Youtuber/Negosyante na si Hazel Quing talagang nakaka- inspire ang kanyang success sa karerang tinatahak dahil sa murang edad masasabi mong narating na niya ang rurok ng tagumpay.

Si Hazel ay nag- iisang anak ng kanyang mga magulang. Ipinanganak noong May 17, 1997 at ang 24-anyos na vlogger ay nag- aral sa University of the Philippines sa Diliman, Quezon City sa kursong BS Mathematics.

Pero alam niyo ba na bago pa man maging isang sikat na vlogger pinangarap din pala ni Hazel na makapasok sa mundo ng broadcasting. Ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana di man siya pinalad sa main stream media matayog naman ang narating ng kanyang bituin sa mundo ng social media.

At dahil sa pag-kahilig nito sa pag-sasayaw, pag-tugtog ng mga instrumento, travel at kung ano-ano pa dito niya naisipan na pasukin ang larangan ng pagba-vlog. At noong taong 2017 pinost niya ang kanyang kauna-unahang YouTube video.

Dahil na rin sa pagiging masiyahin, kwela at pagiging-kalog kaya minahal siya ng kanyang mga kaibigan lalo na ng taong bayan, no dull moments sa kanyang mga vlog at maging sa personal na buhay.

Lumaki man sa marangyang pamumuhay si Hazel pilit pa rin siyang nag susumikap at tumayo sa kanyang sariling mga paa, dahil hindi rin naman biro ang kanyang pinag-daanan sa mundo ng YouTube nung siya ay nag uumpisa pa lamang at gaya ng ilan sa mga kilalang vloger ngayon ay nag-simula rin ito sa wala.

Fast forward to present dahil sa kasalukuyan isa si Hazel Quing sa mga pinaka sikat na vlogger ngayon sa bansa kaya naman ang kanyang paghihirap ay nag bunga na ng isang negosyo. Nakapag pundar na ito ng isang milktea shop sa Maginhawa St. Quezon City na tinawag niyang 11:11.

Sa ngayon ay isa lamang halimbawa si Hazel sa mga kabataan na wala sa edad o sa estado ng pamumuhay kung paano magiging matagumpay sa buhay ang sikreto ay magsumikap ka upang iyong makamit ang iyong mga pangarap at huwag mong iasa sa iba ang iyong kapalaran.