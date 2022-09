Viy tulo-laway sa katawan ni CongTV

Napa-throwback ang vlogger at beauty product seller na si Viy Cortez nang muli nitong makalkal ang mga old photo ni CongTV. Labis ang pagkatakam niya sa kakisigan ng kanyang partner.

“Hala laaaab (heart-eyed emoji). PS si Cong po talaga to lahat hindi ito ibat ibang tao (laughing emojis),” pagshi-share pa ni Viy sa mga photo ng dyowa niya na half-naked.

“CongTV taguro version,” pagbibiro pa niya.

Sa mga larawan, kitang may 6-pack pa si Cong at pumuputok ang mga biceps. Mayroong nasa gym siya, at karamihan ay noong nasa beach or pool getaway sila.

Well, iba na nga yata ang usapan ngayon, dahil may dadbod o daddy body na si CongTV mula noong nagsama na sila ni Viy.

Dahil parehas silang palabiro, niloko din sila ng kanilang mga follower.

“CongTV tank build.”

“From Hunky to Dad bod real quick.”

“From Taguro version to Maginboo version.”

Baka kakatingin ni Viy sa katakam-takam na katawan ni Cong, masundan na agad si Baby Kidlat ha!? Hahaha! (Batuts Lopez)