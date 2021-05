Viva Europa 2021: Sama Sama Together Tuloy na Tuloy

Sa darating na Mayo hanggan Hunyo, tuloy na tuloy ang mga kaganapan at aktibidad para sa Viva Europa 2021: Sama-Sama Together na matutunghayan on line sa European Union Delegation to the Philippines Facebook page.

Ang mga namumuno para sa taunang kaganapan ay mula sa EU Delegation dito sa Pilipinas , ang mga embahada mula sa Belgium, ang Czech Republic, Denmark, Alemanya, Espanya, Pransya, Italya(naitinataguyod ng Philippine-Italian Association), Hungary, Austria, Poland at katuwang rin ang Cultural Center of the Philippines, Ateneo de Zamboanga University, Dela Salle University at ang , Far Eastern University.

Pahayag ni EU Ambassador Luc Véron: “This year’s cultural celebration highlights the partnership, friendship and the shared cultural values between the EU and the Philippines and in the context of the bilateral Partnership and Cooperation Agreement.”

“Cultural cooperation is the best way to combat stereotypes and nurture dialog, open-mindedness, dignity, and mutual respect,” dagdag pa ni Ginoong Veron,

Aniya pa: “Culture, after all, provides us a platform for dialogue and closer engagements. It defines our identity, and it makes us understand each other better. In other words, It’s what binds us together,” he added.

Ang ilan sa mga kaabang-abang na kaganapan sa Viva Europa 2021 ay ang Lakbayin Natin ang EU (Journey through the EU) festival na gaganapin sa Mayoi May 16 (10 a.m.) kung saan bibida ang mga istorya at kwento, laro, wika, pelikula, tugtugin, gawaing maka-sining at crafts para sa mga kabataang Pilipino na inihanda ng mga miyembro ng EU Delegation at mga embahdang kasapi nito,

Ang mga batang lalahok sa festival ay tuturuang gumawa ng mga friendship bracelets.

Isa pang dapat daluhan ng lahat ay ang Bersong Euro-Pinoy, na gaganapin sa Mayo 21 hangang 28 (6 p.m.), kung saan mapapakinggan at mapapag-aralan ang mga tulang likha ng mga Europeo at Filipino.

Ang mga panauhing pandangal sa Bersong Euro Pinoy ay sina Belgium’s fourth National Poet, Carl Norac, na babasahin ang kanyang original works Pour Marcel Moreau (For Marcel Moreau), na kanyang parangal para sa namayapang Belgian writer, at Pour Mustafa, pour Mustafa Kör (For Mustafa, for Mustafa Kör), isang ltula iniaalay para kay Mustafa Kör na susunod na itatanghal na National Poet sa Belguim sa susunod na tan. Si Spanish poet Luis Garcia Montero — na siyang director ng Instituto Cervantes sa Madrid — ay bibigkasin rin ang kanyang bagong likhang tula at sa kauna-unahang pagkakataon, si German artist/actress Luisa Katharina Davids ay babasahin ang translasyong Aleman ng Mi Ultimo Adios ni pambansang bayani Jose Rizal.

Maririnig rin ang La Punta della Lingua mga tulang galing sa Italya. Mga manunuka Pilipino mula sa Department of Literature, De La Salle University, Ateneo de Zamboanga University at Mindanao ay mabigbigyang pagkakataong basahin ang kanilang mga likhang tula na isinulat sa Filipino, Bisaya, Hiligaynon, Kinaray-a, at Waray.

Si Dora Šedivá, anak ni Czech Ambassador Jana Šedivá, ay muling kasali sa Bersong Euro-Pinoy kasama ang kaibigang si Marika Štěpková, anak naman ni Czech Deputy Ambassador Jana Peterková. Babasahin nila sa Ingles at Czexg ang tulang Fortune (Štěstí) ni Heyduk. Ang tulang Det er Liv et Reise (To Travel is to Live) ni Hans Christian Andersen ay babasahin ni Danish Ambassador Grette Siallasen. Ang tula ni Victor Hugo na pinamagatang Un Dernier Mot ay babasahin ng representative mula sa embahada ng Pransya. At ang Dante Alighieri’s Rima LII, isang soneti tungkol sa pakikipag-kaibigan ay si Alessandro Milani, ang General Manager ng Philippine-Italian Association and inatasang magbasa. Ang Erich Fried’s Love ay babasahin ni Gerald Poellabauer at Crystal Eunice Dela Cruz of mula sa Austrian Embassy.

Ang Labirynt (Labyrinth) ni Nobel Peace Prize Winner Wisława Szymborska ay si Poland’s Chargé d’Affaire Jaroslaw Roman Szczepankiewicz ang magbabasa/

Sa Hunyo 4 (6 p.m.), patuloy ang selebrasyon kung saan itatanghal ang GUIDE, isang makabagong sataw mula sa Věra Ondrašíková and Co. na galing pa sa Czech Republic. Mapapanood rin dito sina German visual artist Lisa Kossen, jazz artist Eric Soulard mula sa rance, violinist Tullio Vidmar mula Italy, Trio Artio mula Austria, at si Artur Dutkiewicz mula Poland.

Meron ring European Union Film Festival at EuroPelikula film festival na ipapalabas online mula May 5 hanggang Hunyo 5.

Hindi ba’t siksik, liglig at umaapaw ang mga makasining at kulturang kaganapan sa Viva Europa 2021. Sali na! Nood na!