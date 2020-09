Viva Artist na: Julia Barretto tsugi na sa ABS-CBN serye

Marami palang pagbabagong nangyari sa “Cara y Cruz” ng ABS-CBN.

Ang nasabing series ang dapat sana ay pagbibidahan ni Julia Barretto, pero nasa Viva Artists Agency na nga ang anak ni Marjorie Barretto.

Wala pang official announcement ang kumpanya ni Boss Vic del Rosario sa pag-join sa kanila ni Julia, pero abangan na ang tungkol doon.

Anyway, ‘yung “Cara y Cruz”, nagkaroon daw ng revision at mas gumanda ang role ni Barbie Imperial.

Pero ayon sa source ng Abante, idinagdag na rin pala sa cast si Heaven Peralejo.

Sabi ng katsikahan ko, biggest break daw ni Heaven sa Kapamilya network ang “Cara y Cruz” at nagsimula na raw ang taping noon (the other day, ang sabi ng kausap ko, naka-quarantine na si Heaven dahil last minute nga siyang idinagdag doon).

At least, ang bongga nina Heaven at Barbie dahil mga bida sila sa bagong series ng Kapamilya network.

In fairness, ang bongga pa rin naman ng ABS-CBN dahil napapanood sila worldwide dahil sa TFC (The Filipino Channel).

Sinusundan pa rin naman ng loyal Kapamilya fans ang shows ng ABS-CBN sa Kapamilya Channel, iWantTFC app, YouTube channel at Facebook page ng ABS-CBN entertainment.

So, buhay na buhay pa rin naman ang ABS-CBN kahit nga wala silang free channel, huh!

2 sikat na love team ng Dos nasa Singko na

Still on “Cara y Cruz”, tama ba na ang isang reel and real life sweethearts na kasama sana sa series na ‘yon ay nawala na rin sa cast dahil lumipat din sa TV5?

Magkakaroon din daw ng show sa TV5 ang mag-sweethearts.

Pero ang isang former sweethearts naman ng ABS-CBN, magkakaroon din daw ng series na pagbibidahan sa TV5.

‘Yung guy ay anak ng isang kilalang aktor na nasa TV5 na rin.

Binubuo na raw ang casting para sa series ng former sweethearts.

Naku, akala ko pa naman si guy ay mananatili sa “ASAP Natin ‘To”, pero like his dad pala, sa TV5 na rin siya mapapanood, huh!

Pero, Dondon (my dear editor), ok din naman na maraming shows pa rin ang ABS-CBN at balik-taping na rin ang shows ng GMA 7, plus may TV5 pa nga, huh!

“The more, the merrier!”

At least, kahit may COVID-19 pandemic pa rin ay marami na ring showbiz works ang nagsimula ngayong “new normal” kung saan ay matinding pinatutupad ng production ang health and safety protocols.

Ok na rin naman ito kesa walang trabaho at umaangal na kinakapos na sa budget, huh!