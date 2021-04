VisMin Cup nagkamali: Suspensiyon kay Monbert binawi

Inako ng Pilipinas VisMin Super Cup ang kanilang naging pagkakamali nang suspendihin ng liga si Monbert Arong imbes na si Franz Arong.

Si Monbert ang inanunsyo ng liga sa press conference noong nakaraang Huwebes kasama sina Jojo Tangkay, Reed Juntilla, Dawn Ochea at Ferdinand Lusdoc na nabigyan ng suspensiyon dahil sa “acts dishonorable to the game” sa ARQ Builders Lapu-Lapu Heroes game kontra Siquijor Mystics.

Bagama’t parehas ang kanilang apelyido, hindi naman related sa isa’t isa sina cagers Monbert at Franz.

“After a thorough review of the game tape by our league and technical officials, between ARQ Lapu-Lapu Builders and Siquijor Mystics, it has come to our attention that Mr. Monbert Arong is not part of the issue and it was Mr. Franz Arong that was involved,” saad sa league memo.

“Hence, Mr. Monbert Arong is cleared to play effective immediately.”

Tinanggap naman ng management ng ARQ-Lapu Lapu ang paghingi ng tawad ng liga sa pagkakamali.

Sa hiwalay na memo, nagpataw naman ang liga sa lahat ng players at coaches ng no-cellphone rule papasok sa Alcantara Civic Center upang maiwasan ng sinumang game personnel na kumontak mula sa “outside forces” na dawit sa iligal na aktibidad.

Lahat ng teams ay kailangan i-surrender ang kanilang cellphones sa league officials at police personnel bago ang kanilang mga laban.

Samantala, inanunsiyo naman ng liga ang pag-appoint kay nChelito Caro bilang head of basketball operations at Raymond Mercader bilang miyembro ng league’s technical team. (JAToralba)