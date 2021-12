VisMin binayo ni ‘Odette’

Apat na beses nag-landfall ang Super Typhoon ‘Odette’ sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao partikular sa Surigao del Norte, Dinagat Islands at 2 beses sa Southern Leyte, batay sa inilabas na ulat ng Pagasa kahapon.

Ayon sa Pagasa 5 PM bulletin, unang nag-landfall sa Surigao del Norte ang bagyo, Cagdiana, Dinagat Islands at dalawang beses sa Southern Leyte.

Maya’t mayang itinataas ng Pagasa ang red rainfall warning sa Surigao City dahil sa malakas na pag-ulan, hangin at lumalaki na rin ang alon at pinangangambahan tataas ng dalawa hanggang tatlong metro ang storm surge.

Napanatili naman ang lakas nito na 195 km/h at may pagbugsong 270 km/h.

Ang sentro ng mata ng bagyo ay namataan sa bisinidad ng Liloan, Southern Leyte.

Nakataas pa rin ang Signal No. 4 sa Southern Leyte, eastern portion ng Bohol, Dinagat Island, Surigao del Norte kasama na ang Siargao at Bucas Grande Islands.

Signal No. 3 naman sa southern portion ng Leyte, southern at central portion ng Cebu, natitirang lugar sa Bohol, Negros Oriental, Siquijor, southern at central portions ng Negros Occidental, Guimaras, northern portion ng Agusan del Norte at northern portion ng Surigao del Sur.

Signal No. 2 at 3 naman ang malaking bahagi ng Albay, Sorsogon, Masbate, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Palawan, Samar, Biliran, Leyte, Cebu, Negros Occidental, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, Surigao del Sur, Agusan del Sur, Agusan del Norte, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Misamis Oriental, Camiguin, Bukidnon, at Lanao del Sur.

Apektado rin ng bagyo ang operasyon ng ilang paliparan kabilang ang Tacloban Airport na nagsuspinde ng operasyon, ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, at ilang biyahe ang nakansela.

Kasama ring nagsuspinde ang Siargao, Surigao, Bislig, Tandag at Butuan airports.

Suspendido naman ang operasyon ng 26 port dahil sa inaasahang maalong karagatan.

Sa ulat naman kay acting Presidential Spokesman Karlo Nograles na batay sa huling report na nakarating sa Palasyo, 98,091 katao ang nailikas na sa mas ligtas na lugar.

Ayon sa Joint Typhoon Warning Center (JTWC), ang military weather agency ng Amerika, lumakas lalo si ‘Odette’ at isa na ngayong super typhoon. (Dolly Cabreza/Aileen Taliping/Kiko Cueto)