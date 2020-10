Visa ni Thirdy nagka-aberya

NAGKAROON ng aberya sa visa si Thirdy Ravena kaya masasalto ang unang laro nito sa Japanese B-League.

Hindi pa makakaalis ang 6-foot-3 baller papuntang Japan dahil may problema sa pagkuha ng visa kaya wala siya sa season opener ng kanyang team na San En NeoPhoenix.

“Sadly, I’ll miss the opener,” hayag ng dating Ateneo star Ravena. “We’re fixing my visa now pero as soon as matapos ‘yun, aalis na agad ako.”

Maghihintay pa ng ilang araw ang 23-anyos na si Ravena bago tumungo ng Japan at agad naman aalis kapag dumating na ang visa.

Posibleng liliban muli siya sa kanilang susunod na laro dahil kailangan niyang mag-quarantine ng 14-days pagdating ng Japan.

Si Ravena ang unang Pinoy player ng Japanese League na bahagi ng kanilang Asian Player Quota. (Elech Dawa)