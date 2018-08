Visa-free program sa Taiwan, gilugwayan

Gilugwayan sa kagamhanan sa Taiwan (Republic of China) ug usa ka tuig ang visa-exemption program alang sa mga Filipino.

Matud sa Taipei Economic and Cultural Office (TECO) nga maoy mibarog nga de facto embassy sa Taiwan sa Pilipinas, ang trial period sa programa ilang gilugway hangtud sa July 31, 2019.

Kini gutumong aron makasulod sa programa, ang mga Filipino ng mobisita sa Taiwan magkinahanglan lang kini ug ordinaryo o regular passport sulod sa unom ka bulan, ug adunay return ticket o ticket para sa sunod nga destinasyon, walay criminal record o record of misconduct sa Taiwan ug adunay mopamatuod nga accomodation o hotel booking o adunay contact information sa mga tawong adtoan sa Taiwan o pagmatuod sa arrangement alang sa pagbiyahe, mga lugar nga bisitahon o meeting nga adtoun sa Taiwan.

Wala malakip sa visa-free treatment ang mga tawo nga adunay planong magpabilin sa Taiwan sa kapin 14 ka adlaw o kung ang plano ang pag-adto sa ilang teritoryo alang sa pagtuon, mga missionary work ug trabaho.

Tumong sa paglugway sa programa aron mapakita nga mahinungdanon ang Pilipinas isip kaabag sa ‘New Southbound Policy’ sa Taiwan.

Sa miaving katuigan nga nahimong liberal ang palisiya sa visa tali sa duha ka nasud miresulta kinivsa pagsaka sa gidaghanon sa mga torista.

“This visa-free privilege is a reflection of Taiwan’s goodwill and friendship towards all Filipinos under the “New Southbound Policy” which aims to build stronger bilateral relations and closer people-to-people connectivity between Taiwan and the Philippines,” subay sa pamahayag sa TECO.