Virus vaccine gawa sa fetus inaprub ng Vatican

Katanggap-tanggap sa moralidad ang pagpapaturok ng COVID-19 vaccine na gawa sa cell mula sa mga pinalaglag na fetus.

Inilabas ng Vatican ang pahayag matapos ilang anti-abortion group ang nagsabing may mga bakuna kontra coronavirus ay ginawa gamit ang mga cell mula sa inalis na mga fetus, ayon sa ulat ng CNN.

“It is morally acceptable to receive Covid-19 vaccines that have used cell lines from aborted fetuses in their research and production process,” sabi sa note ng Congregation for the Doctrine of the Faith na aprubado ni Pope Francis.

Ang pahayag ay inisyu at nilagdaan ng pinuno ng Kongregasyon bilang tugon sa maraming mga kahilingan para sa mga alituntunin tungkol sa paggamit ng bakuna.