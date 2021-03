Virus lumobo! 4 lungsod sa NCR itotodo contact tracing

KAILANGANG palakasin ang contact tracing sa apat na lungsod sa Metro Manila para mabawasan ang pagtaas ng COVID cases sa pamamagitan ng trend reversal.

Ito ang iminungkahi ni Health Secretary Francisco Duque III kay Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang regular na “Talk to the People” sa Davao City nitong Martes ng gabi.

Sinabi ni Duque sa Pangulo na malaki ang magagawa ng contact tracing para mas mabilis na mahinto ang hawaan at pagkalat ng kontaminasyon ng COVID-19 sa Pasay City, Malabon, Navotas at Makati City.

“Mahalaga po na buhusan natin ng contact tracers ang mga lugar na mataas ang COVID cases para mai-isolate at ma-quarantine sa lalong madaling panahon ang mga nakasa­lamuha ng mga COVID positive.

Sinabi ni Duque na ang Department of Interior and Local Government (DILG) ang dapat na manguna sa implementasyon ng contact tra­cing para magkaroon ng trend reversal at bumaba ang kaso .

Binigyang-diin ni Duque na malaki ang potensiyal na tumaas ang mutation ng COVID virus kung mataas ang hawaan.

“Pagtulungan po natin ito para magkaroon tayo ng trend reversal. Imbes na tumaas, at least mapababa po natin dahil nga takot din tayo. Iyong mutation potential increases when there is increased transmission,” dagdag ni Duque. (Aileen Taliping)