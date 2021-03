Virtual tours para sa isang ligtas na Semana Santa

Ang Semana Santa ay isa sa mga importanteng panahonsa Pilipinas. Maraming nang mga nakagawiang aktibidadang mga Pilipino tuwing sasapit ang Semana Santa gayang Visita Iglesia, mga prusisyon, at pagpapahinga at bakasyon.

Dahil tayo’y may kinakaharap na pandemya, mas priyoridadngayon ang kaligtasan ng lahat. Kaya naman sa tulong ngmga kasamahan natin sa lokal na pamahalaan, regionoffices ng Department of Tourism (DOT), at iba’t ibangtourism establishments, nakapaghanda ang tanggapan ng listahan ng mga cultural at spiritual virtual tours napwedeng gawin ng publiko ngayong Semana Santa mulasa kanilang mga tahanan.

Intramuros

Manila Cathedral, Intramuros

Maraming hinandang video tours ang Intramuros Administration para mas makilala ng publiko ang historikalna lugar. Kasama na rito ang mga video ng Museo de Intramuros tungkol sa pagtanggap ng mga Pinoy sa ebanghelyo, ang virtual tour ng Fort Santiago kung saanmakikita ang iba’t ibang national shrines at landmarks, at ang tour ng Casa Manila na nagpapakita ng pamumuhaynoong panahon ng mga Espanyol.

Mayroon ding mga naka-schedule na learning sessions, Visita Iglesia, at Stations of the Cross sa Fort Santiago. Bisitahin lamang ang Facebook page ng Intramuros Administration o Manila Cathedral para mapanood ang mgaito.

Baguio

Sikat ang Mirador Jesuit Villa Retreat House sa Baguio dahil nakakatulong sa pagninilay ang tahimik na paligid atnapakagandang view dito. Ang dating meteorologicalobservatory na ito ay naghanda ng mga virtual na misamula ika-28 ng Marso hanggang ika-4 ng Abril. Magpuntalamang sa www.miradorjesuitvilla.com para sa karagdagang detalye.

Bataan

Hindi kailangang bumiyahe para makita ang ilang religious tourist destinations sa Bataan gaya ng Minor Basilica at Shrine of Our lady of the Holy Rosary of Orani at Mt. SamatShrine of Valor. Mayroon ding virtual tours ang Five Fingers Cove, Las Casas Filipinas de Acuzar Philippine-Japan Friendship Tower, at iba pang must-see destinations. Puntahan lamang ang website ng Behold Bataan sawww.beholdbataan.ph/virtual-tour.

Laguna

Maraming mga historikal na simbahan sa Laguna nadinarayo tuwing Semana Santa para sa Visita Iglesia. Ngayon, lahat ay pwede nang bumisita sa mga ito nanghindi umaalis sa kani-kanilang mga bahay. Isa na rito ang San Pablo Cathedral na itinayo pa noong 1714. Kasama rinsa mga pwedeng bisitahin online ang San Isidro Labrador Parish sa Calauan, San Agustin Parish sa Bay, at La Resurreccion Parish sa Victoria. Puntahan lamang angvirtual.reality.travel/visita-iglesia-laguna at piliin ang “Visita Iglesia Laguna” para simulan ang inyong paglalakbayonline.

Cavite

Para sa mga mahilig sa sining, ang Cavite ay mayroong Virtual Trade Fair kung saan makikita ang mga likha ngmga lokal na artist ng Alitaptap Community sa Amadeo, Cavite. Para makita ang mga lika, magtungo lang sa YouTube at hanapin ang Cavite Day Art Fair Full Exhibition.

Cebu

Hindi magpapahuli ang Cebu sa mga aktibidad para sa Semana Santa, lalo na dahil sinasabing dito nagsimula angKristiyanismo sa Pilipinas. Magkakaroon ng webinar sa ika-3 ng Abril na tinatawag na “Bound by History: Magellan, Santo Niño, and the Beginnings of the Augustinian Evangelization.” Tungkol ito sa trabahong misyonaryo ngmga Augustinian at paano nito naapektuhan ang relihiyonsa bansa.

Pag-uusapan din sa webinar ang Santo Niño Basilica, ang simbahang itinayo noong 1565 sa mismong lugar kung saan natagpuan ang imahe ni Sto. Niño na siyang ibinigayni Magellan kay Rajah Humabon. Puntahan lamang angeventbrite.com at hanapin ang “SantoNiñoat500WebinarSeriesPart3: The Augustinians” para mag-register.

Inaanyayahan ko ang lahat na subukan ang itong mgavirtual na aktibidad para palalimin ang kanilangpananampalataya at kaalaman sa relihiyosong kultura ngPilipinas. Nawa’y sa pamamagitan ng pananatili muna sa bahay para obserbahan ang banal na panahong ito, makatulong tayo para unti-unting malampasan ng bansaang hamon ng pandemya.

Hanggang sa muli, have a safe virtual trip, Pinas!