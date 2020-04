Virtual session ng Senado, di puwede – Sotto

Hindi sang-ayon si Senate President Vicente Sotto III sa panukala ni Senate Majority leader Juan Miguel Zubiri at Senador Sherwin Gatchalian na idaan na lang sa teleconferencing ang pagbabalik ng sesyon ng Senado sa Mayo 4.

Ito’y bunsod nang pinalawig pang enhanced community quarantine at patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Metro Manila.

Ayon kay Sotto, may legislative calendar aniya silang sinusunod kaya kailangan present sila sa Senado sa pagbubukas ng sesyon sa Mayo 4.

“Hindi pwede sa May 4 sapagkat meron kaming legislative calendar na pinasa namin every year at saka utos ng Constitution na gagawa kami ng legislative calendar so we cannot do it on May 4, yung suggestion nila,” pahayag ni Sotto sa panayam ng DZRH.

Sabi ng Senate President, maari namang pag-usapan sa Senado ang panukala ng dalawang senador subalit kailangan muna silang magtipon sa naturang petsa.

“Pwede naming pag-usapan yan sa May 4. In other words, kailangan magconvene muna ako ng May 4. May kasama ako o wala, may dumating or wala, magcoconvene ako as Senate President, trabaho ko yun,” ani Sotto.

Paniwala nito, maraming namang senador na dadalo sa pagbabalik ng kanilang sesyon sa Mayo 4.

“Pero alam ko na karamihan sa mga Senador ay darating. Malakas ang loob ko na, karamihan naman sa kanila, halos lahat, halos lahat ng Senador, very conscientious sa trabaho. Nakita ko yan. Lahat, pati yung nakakulong, conscientious sa trabaho,” ani Sotto.

“Kaya lang merong mga hindi makapunta, merong syempre may mga ailment or nagkaroon ng problema sa Covid-19, kaya inaasahan ko na hindi lahat makakapasok pero ang karamihan makakapasok. Doon, pwede namin pagusapan yun at habang kausap naming,” sambit pa nito. (Dindo Matining)