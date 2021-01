Virtual marathon pakulo ni Juico

Isasagawa ng Philippine Athletics Track and Field Association (PATAFA) angl Fineguard Sport National Half-Marathon Virtual Challenge upang mabigyan ng aktibidad pampalakasan ang komunidad na patuloy na nalilimitahan sa kanilang mga galaw dahil sa patuloy na paglaganap ng COVID-19 virus.

Bagaman patuloy na hindi pinapayagan ang mga aktibidad na nagtitipon sa mga maramihang tao at hindi pa posible ang malalaking running event dahil sa pandemya ay isasagawa ng asosasyon ang 21 kilometrong takbuhan gamit ang kanilang mga pansariling mga pagtatala sa isasagawang pagtakbo.

“The PATAFA came up with this idea, through the influence and lead of our mother international federation, the World Athletics,” sabi ni PATAFA president Philip Ella Juico.

Isinaalang-alang ng PATAFA na maaari pa rin masiyahan ang mga tao sa pakinabang ng pagtakbo sa pamamagitan ng pagkonekta sa kanila sa pamamagitan ng teknolohiya at pagbibigay insentibo sa ilang uri ng kumpetisyon.

Makakatulong ng PATAFA sa pagsasagawa ng virtual half-marathon ang Fineguard sport mask na kaparehong tatak na ginamit ni pole vaulter EJ Obiena sa regular na pagsasanay.

Ito din ang sport performance mask na ngayon ay opisyal ng Athletics Philippine Team.

Inaasahang makakasama din ang Fineguard mask sa paparating na training bubble sa pambansang koponan. (Lito Oredo)