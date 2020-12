Virtual exhibit, digital mall: Mga bagong paraan ng negosyo

Matatapos na ang 2020 sa sampung araw. Sino ang mag-aakalang makakatagal tayo ng sampung buwang pananatili sa bahay dahil sa quarantine?

Sa Metro Manila, nag-umpisa tayo sa ECQ, na naging MECQ, at ngayon ay GCQ hanggang katapusan ng Disyembre. Sa panahon na iyan, naka-adjust na tayo sa mga patakaran upang pigilin ang pagkalat ng coronavirus.

Isa sa mga patakaran ay ang pagbabawal sa maramihang pagtitipon, tulad ng mga konsyerto at exhibition. Kaya’t ang mga umaasa ng kabuhayan sa mga ganitong aktibidad ay napilitang mag-imbento ng mga bagong paraan.

Isa na rito ang kilalang Manila International Auto Show (MIAS). Ito ang taunang exhibition ng mga bago at klasikong sasakyan na ginagawa simula pa noong 2005. Bawat taon, nakaka-akit ang MIAS ng humigit 200,000 bisita.

Dahil sa pandemya, ang MIAS 2020 ay ginawang online event noong Dec 16-20. Wala na ang mga aktuwal na display ng kotse. Gumawa ang mga organizer ng virtual MIAS na maaaring bisitahin gamit ang internet. Kapag nakapasok ang bisita sa virtual MIAS, maaaring pasukin ang digital booth ng halos 20 brand ng mga sasakyan.

Bawat booth ay may kani-kaniyang pakulo para sa mga “bisita”. Puedeng ikutan ang booth ng 360o; lapitan ang mga sasakyan at usisain ang loob ng bawat isa. At dahil virtual, hindi na kailangan pumila para lamang “pumasok” sa mga paboritong sasakyan.

Kabilang sa mga naglagay ng virtual booth ang BMW, Changan, Chery, Chevrolet, Dodge, Foton, Geely, Hyundai, Jaguar, Jeep, Land Rover, Mercedes-Benz, MG, Nissan, RAM, Subaru, and Suzuki.

Malaking bentahe ng virtual MIAS na puedeng makita ang mga display nang hindi aalis ng bahay. Hindi na sasagupa sa trapiko, at wala ng pahirap sa paghahanap ng parking. At wala na entrance fee.

Noong Marso, nakansela ang National Trade Fair (NTF) ng Department of Trade and Industries kung saan 280 maliliit na negosyante ang nakatakdang sumali. Ang nasabing trade fair ay ginagawa ng DTI ng tatlong beses kada taon para bigyan ng oportunidad ang mga MSME (micro, small and medium enterprises) na makapagtinda ng kanilang produkto sa isang malaking exhibition.

Hindi naman tumigil ang DTI sa paghahanap ng paraan upang mapanumbalik ang sigla ng mga MSME. Sa pagpasok ng GCQ, sinimulan ang exhibit ng “Bagsakan” pero limitado lang ang bilang ng MSME bilang pagsunod sa health protocols. Hanggang nakaraang linggo, 28 beses ng gumagawa ng “Bagsakan” ang DTI sa Metro Manila at kalapit na bayan ng Laguna, Cavite at Bulacan.

Nitong Dec 14, inilunsad ng DTI ang NTF Digital Mall; bagong platform kung saan ang mga MSME ay binibigyan ng pagkakataon sa online selling. May 223 MSME mula sa iba’t-ibang parte ng bansa ang nasa Digital Mall na. Iba-ibang produkto ang mga naka-highlight dito tulad ng processed food/beverages, gifts/souvenirs, house decor, fashion accessories, kasuotan at health products.

Dahil eto ay online, maaaring bumisita ang mga buyers mula sa loob at labas ng Pilipinas. Sa tulong ng UB GlobalLinker, nakaka-order sa kahit sinong MSME na kasali. At aayusin naman ng MSME ang delivery ng mga order; para ka lang namimili sa Lazada at Shopee.

Dahil sa coronavirus, nag-iba na ang pamamaraan ng pagnenegosyo. Napabilis ang pag-adapt natin sa online commerce, pati ang mga mamahaling sasakyan. Panahon na ng digital business at online shopping.