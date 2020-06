Virgin Lab Fest 2020 Kapit, simula na ang pag-ariba!

Ang Cultural Center of the Philippines (CCP), Tanghalang Pilipino at Writers’ Block, ay buo ang pananalig na ang pagsasadula sa mga natatanging kwento at mga karanasan nating mga Pilipino kaya ang taunang Virgin Labfest, ang theater festival para sa mga untried, unstaged at untested works, nagsimula na kahapon, Hunyo 10 at matatapos sa Hunyo 28, 2020.

Pinamatang VLF 2020 Kapit, 10 main featured plays, na may kasama ring staged readings at revisited plays ay may live online performance premieres sa unang linggo ng festival. Ang mga live performances ay libre at pwedeng panoorin sa CCP Facebook live page.

Ang mga plays na kasali sa Kapit ay ang mga sumusunod: “Doggy” ni Dustin Celestino, direksyon ni Roobak Valle; “Pilot Episode” ni Floyd Scott Tiogangco, direksyon ni Giancarlo Abrahan; “Dapithapon” ni Jay Crisostomo IV, direksyon ni Sigmund Roy Pecho; “Papaano Turuan ang Babae Humawak ng Baril” ni Daryl Pasion, direksyon ni Erika Estacio; “BlackPink” ni Tyron Casumpang, direksyon ni Jethro Tenorio; “Multiverse” ni Juliene Mendoza, direksyon ni Fitz Edward Bitana; “Titser Kit” ni Jobert Grey Landeza, direksyon ni Adrienne Vergara; “Mayang Bubot sa Tag-araw”ni Mark Norman Boquiren, direksyon ni Mark Mirando; “Gin Bilog” ni Luisito Nario, direksyon ni James Harvey Estrada at Anthony Kim Vergara’s “The Boyboy and Friends Channel” sa direkyson ni Joshua Tayco.

Sa “Doggy,” ang kinikimkim na damdamin tungkol sa kakaibang sexual appetite ng kanyang fiancée ay hindi mapigilang sumabog matapos matapos ang isang mapanuksong laro na “Never Ever Have I Ever.” when he learns that his fiancee was more sexually adventurous with her previous lovers.

Sa “Pilot Episode” mapapanood ang buhay ng isang young gay man na nagbitiw sa kanyang pinagtratrabuhan sa text message lamang at kung paanong ang kanyang mga magulang,siya ay ginabayan at tinulungan sa kanyang extreme manic-depressive episode.

Ang “Dapithapon” ay tunkol sa tatlong senuor high school boys at kung paano nilang hinarap ang kanilang pangmalakasang mga takot sa buhay.

Sa “Papaano Turuan ang Babae Humawak ng Baril, ” isang sundalo ang umuwi sa kanyang buntis na asawa at kung pagbibigyan niya ba ang tila imposible nitong paglalamabing.

Sa “BlackPink,” napagtanto ng isang tatay na ang kanyang bunsong anak na lalaki ay pinagbawalan ng kanyang paaralan na sayawin ang “Kill This Love” sa Family Day talent contest.

Sa “Multiverse,” isang makabagbag damdaming pagtatagpo, dalawang magkapatid na hindi na nag-uusap, isang writer at recovering alcoholic at kung paanong ang mutual love nila sa comic books ang muling naglapit at nag-ugnay sa kanilang dalawa

Sa“Titser Kit,” ang mga letra sa isang kanta na ako ang nakikita, ako ang nasisi, ako ang laging may kasalanan ay mabubuhay sa entablado.

Sa “Mayang Bubot sa Tag-araw,” matutunghayann ang kwento tungkol sa dalawang batang Aeta at kung paanong ang kanilang kamusmmusan at pagiging magkaibigan ay sinubok dahil sa mgkaibang landas na kanilang pinili.

At sa “Gin Bilog,” ang mga nakalipas na di na dapat balikan at mga isyung luma at inaamag na ay back with a vengeance sa isang inuman na naging no holds barred at tell all session.

Ang mga Revisited Plays naman ay ang “Fangirl” ni Herlyn Alegre, direksyon ni Charles Yee; “Anak Ka Ng” ni U Z Eliserio, direksyon ni Maynard Manansala; at “Wanted: Male Boarders”ni Rick Patriarca, direksyon ni George De Jesus III.

Ang mga Staged Readings: “Jenny Li” ni Buch Dacanay, direksyon ni Nour Hooshmand; “Dominador Gonzales – National Artist” ni Dingdong Novenario, direksyon ni Bunny Cadag; “Matira ang Matibay” ni Bernice Dacara, direksyon ni Alon Segara; “Bagahe” ni Nicko de Guzman, direksyon ni Joel Saracho; at “Mongoloida’s Casa de Pun” ni Claro delos Reyes, direksyon ni Guelan Luarca.

“The Virgin Labfest is here, and it remains strong and able to adjust to new realities. The festival has a firm fan base which has filled the CCP theaters year in and year out. Let’s continue to tell our stories on the virtual stage,” pahayag ni festival director JK Anicoche.

Simulan noong 2005, ang Virgin Labfest ay ating natutunghayan dahil sa Cultural Center of the Philippines, ang resident theater company ng CCP, ang Tanghalang Pilipino at ang grupo ng mga premayadong playwrights, ang Writer’s Bloc Inc.

Para sa iskedyul ng mga pagtatanghal, mangyaring bisitahin ang CCP website (www.culturalcenter.gov.ph), CCP official social media account sa Facebook, Instagram at sa Twitter. Pwede ring bumisita sa Tanghalang Pilipino at VLF pages.