Viral sa TikTok: Maris burikak, Angelica ‘bugaw’

Viral sa TikTok, at hindi kinaya ng mga fan ang confrontation scene nina Maris Racal, Angelica Panganiban sa ‘The Kangks Show’ bilang sina Cassandra at Doc. Kara Teo.

Kaloka naman kasi ang bibig ni Maris, na ubod ng dumi.

Sa eksena, tili nang tili si Maris nang makita si Angelica.

“Isang malaking karangalan na pumayag ka na maging co-host ako!” sabi ni Maris kay Angelica.

“Of course not! Never akong papayag!” talak ni Angelica.

Giniit ni Maris na bagay silang co-host ni Angelica, dahil may ‘book’ si Angelica, samantalang marami naman daw siyang ‘booking’ ng mga lalake.

Bagay rin daw mga personalidad nila, dahil kanal si Maris, at tagalinis ng kanal si Angelica.

“Kung walang kanal, babaha!” chika ni Maris.

“Ayoko sa makalat!” sey ni Angelica.

“Kung walang kalat, walang tagalinis. Swak tayo kasi makalat ako, malinis ka. Kanal ako, mineral water ka. Burikak ako, bugaw ka! Hi mga burikak. Hello ang kalat, pero may tagalinis!” ang nakakalokang linya ni Maris.

Bongga, di ba? (Dondon Sermino)