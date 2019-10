VIRAL: Kapalit ng dasal, ‘habal’ rider nagpasakay nang libre

Tuluy-tuloy ang paglitaw ng mga mamamayang tumutulong sa krisis na dulot ng naantalang operasyon ng LRT-2, gaya na lamang ng isang habal-habal rider na nanlibre ng sakay sa mga estudyanteng pa-Cubao–kapalit ang dasal para sa anak nitong maysakit.

This is kuya Mike.Amidst the hellish commute in manila and the high demand of public utility vehicles, he willingly… Posted by Modrea Eulanne T. Reyes on Sunday, October 6, 2019

Kwento ni Modrea Reyes sa Facebook nitong Lunes, Oktubre 7, 2019, isang oras na siyang naghihintay ng public utility vehicle sa bandang Santolan nang makita niya ang drayber na si Michael Vinuya at ang motorsiklo nitong may karatulang “Libre sakay to Cubao (student).”

Hindi umano nagpabayad ang lalaki, ngunit hinangad na ipagdasal ang kanyang anak na si Marcus na nasa ospital.

“He said he doesn’t want students to be late and also this would be his good deed so the Lord will cure his son, Marcus, who has been in the hospital for 3 days,” kwento ni Reyes.

Pinagdasal ng publiko ang mag-amang Vinuya, at pinasalamatan ang ginawang kabaitan ng ama.

Isang araw makalipas, nag-share si Reyes ng post ni Vinuya na nakauwi na si Marcus.

WELCOME HOME "cuscus"…Dear God, Thank you very much for hearing our prayers. Maraming salamat din po sa lahat ng mga… Posted by Michael Vinuya on Tuesday, October 8, 2019

“Dear God, Thank you very much for hearing our prayers. Maraming salamat din po sa lahat ng mga nagpaabot ng tulong at dumalangin para sa anak ku, (Marcus).. lalo na po sa taong naging tulay sa pagbuhos ng inyung mga dasal,” ani Vinuya.

“Pagpalain po kayong lahat ng Paanginoon sa inyung kabutihang loob at pagmamalasakit sa kapwa,” dagdag nito, na nilakip ang larawan nilang mag-ama.

God bless, Kuya Michael!