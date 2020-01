Viral: Human mihilak, service staff gipugos pagpakatawa

“Ngumiti kahit na napipilitan” ang gihimo sa usa ka babayeng mamumuo sa China, busa daghang mi believe kaniyang mga nakasaksing netizen.

Mikatap sa Weibo ang video sa usa ka wala mailang worker sa toll booth naghilak ug mitrapo sa mga luha human kini kadab-i sa usa ka driver nga customer.

Nagpasabot siya sa wala pankasab-i sa mga driver,matud sa SCMP.

Nakitang napugos ug giam–aman kini sa iyang manager kabahin sa insidente.

Apan sa dihang adunay mianot nga bag-ong driver customer, dali kining mipagawas sa iyang pahiyum ang naghilak nga service staff.

Dinhi gidayeg siya sa mga netizen.

“I salute her courage & professionalism. Such a sweet girl but for the sake of public convenience she is smiling. Hide her grievance so that other drivers hv a pleasant journey. Let this be example to others around the world. Congratulation dear girl,” matud ni @DonFitri65.

“Kudos to you, Girl,” matud ni @mikellagrimas.

“Wow, respect 👍,” matud ni @RealEstatebyNas.