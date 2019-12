Viral: Babaye nga nakigrambol nga walay gisul-ob nga panty

Mikatap sa social media ang video sa usa ka babaye nga nakig-away sa usa ka fast food restaurant bisan kun walay gisul-ob nga panty.

Makita sa viral video nga walla magpakabana ang babae, bisan pa nga makita na ang iyang lubot ug kinatawo nagpadayun siya pagpakig-away sa iyang kontra.

Wala pa masayri ang hinungdan sa away sa mga babae diin ang usa nagsul-ob ug puting sinena ug migawas usab ang boobs samtang nakiglayog.

“These girls fighting without panties at Burger King. Whoosh child the Ghetto,” tweet ni @iJkiddRox.

“I don’t know the cause of the fight but I do know one thing. I might be stubborn and quite temperament but I will NEVER fight a fellow lady over a man, never will it be heard in history that I did such thing!” matud usab ni @_Lawrett.