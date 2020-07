VIP convict naglaho sa bilibid

Pumanaw na ang high-profile na bilanggo at tinuturing na very important person o VIP sa New Bilibid Prisons (NBP) sa Muntinlupa City na si Jaybee Sebastian sanhi ng kumplikasyong dulot ng COVID-19 subalit duda pa rin ang kanyang asawa sa tunay na dahilan ng pagkamatay nito.

Base sa ulat, dinala ang bangkay ni Sebastian sa Panteon De Dasmariñas sa Cavite para i-cremate bandang alas-nuwebe ng gabi noong Sabado ilang oras matapos itong pumanaw.

Batay sa death certificate na inisyu ng Office of the Civil Registrat General, nasawi si Sebastian dahil sa acute myocardial infarction na may kaugnayan sa COVID-19.

Subalit duda ang kanyang asawa na si Roxanne Bautista Sebastian na COVID-19 ang ikinamatay ni Sebastian.

“Definitely, it’s not Covid !!!” ayon sa post ni Roxanne sa kanyang

Facebook account Linggo ng umaga na agad namang sinundan ng komentong “Only God knows” ng isa nitong kaibigan.

Hindi na nagbigay ng ibang impormasyon ang ginang sa gitna ng maraming haka-haka sa tunay na dahilan ng pagkamatay ng 39-anyos na lider ng Commando Gang sa Building 14 ng maximum security compound.

May kumalat din na mga alegasyong nilason ito at inatake sa puso. Mayroon ding alegasyon na baka pinalabas lang umano na pumanaw na ito at na-cremate na para makalabas sa NBP.

Ayon sa tiya ni Sebastian na si Maria Teresa Bayker, umaasa pa rin silang fake news lang ang kumalat sa Balut, Tondo na inatake sa puso ang kanyang pamangkin.

Nakulong si Sebastian sa mga kasong kidnapping-for-ransom at carjacking noong 2009. Naging testigo siya ng gobyerno sa illegal drug trade sa NBP laban kay Senador Leila De Lima na dinawit sa naturang kalakaran.

8 preso pa pumanaw Bbkod kay Sebastian, may walong preso pa ang nasawi rin umano sa COVID sa NBP.

Kabilang dito sina Francis Go na pumanaw noong Mayo 29; Zhang Zhu LI noong Mayo 31; Jimmy Yang, Hunyo 1; Eugene Chua, Hunyo 3; Benjamin

Marcelo; Jimmy Kinsing Hung; Ryan Ong at Amin Buratong na walang nakatalang petsa ng kanilang pagkamatay.

Na-cremate din sa Panteon de Dasmarinas sa araw ng kanilang pagkamatay ang mga labi nina Go, Yang at Li samantalang sa North Cemetery naman dinala ang bangkay ni Chua. Hindi naman pinapayagan sa tradisyon ng mga Muslim ang cremation.

Guevarra pupulungin mga BuCor official

Ipinatawag ngayong Lunes, Hulyo 19, ni Justice Secretary Menardo Guevarra ang mga opisyal ng Bureau of Corrections (BuCor) para magpaliwanag hinggil sa pagkamatay ng mga high-profile na preso sa NBP.

Nabatid na pinadalhan ng summon ng tanggapan ni Guevarra si BuCor Director General Gerald Bantag para dumalo sa pulong.(Mia Billones/Juliet de Loza-Cudia)